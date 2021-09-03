Новому цвету волос предрекли популярность благодаря Кристен Стюарт

Американская актриса Кристен Стюарт показала новое окрашивание волос на кинофестивале в Венеции. Об этом сообщает Instyle.

Речь идет об оттенке под названием «клубничный блонд» — это цвет волос с еле заметным розовым отливом на светлых прядях. После появления Стюарт на публике журналисты издания предрекли подобной технике окрашивания волну популярности.

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Известно, что актриса посетила кинофестиваль ради премьеры фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», официальный выход которого запланирован на 5 ноября. Папарацци запечатлели знаменитость в твидовом мини-комбинезоне черного цвета, который украшен золотой фурнитурой и крупными пуговицами. Волосы Стюарт собрала в низкий пучок.

Отмечается, что за день до фестиваля фотограф засняли актрису с осветленными прядями. Специалисты предполагают, что в тот момент Стюарт готовилась к новому окрашиванию.

В апреле стали известны самые модные цвета волос в 2021 году. Звездный колорист из Лос-Анджелеса Бьянка Хильер (Bianca Hillier) включила в список трендовых светлых оттенков золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.