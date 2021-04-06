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Раскрыты самые модные цвета волос в 2021 году

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Фото: @biancacolour

Звездный колорист из Лос-Анджелеса Бьянка Хильер (Bianca Hillier) раскрыла главные тренды в окрашивании волос в 2021 году. Об этом сообщает Hypebae.

В список самых модных светлых оттенков вошли золотистый, пепельный, платиновый и блонд с розоватым отливом. Среди темных цветов в тренде оказались теплый каштановый, глубокий черный и припыленный шоколадный.

Для более яркого окрашивания специалист посоветовала обратить внимание на бледно-розовый, голубой и другие пастельные оттенки. Помимо этого, Хильер порекомендовала сочетание сразу нескольких темных и светлых оттенков в различных техниках, таких как мелирование и балаяж.

Ранее в апреле женщина покрылась «сочащимися синей краской волдырями» после домашнего окрашивания. 27-летняя Леони Ди (Leonie Dee) из города Аберайрон, Уэльс, рассказала, что в подростковом возрасте регулярно экспериментировала с цветом волос. Героиня материала заранее протестировала их на небольшом участке кожи, чтобы исключить возможность проявления аллергической реакции. Тест прошел успешно, и она покрасила часть волос в темно-синий цвет. Проснувшись на следующее утро после домашнего окрашивания, женщина заметила, что ее уши и часть шеи начали постепенно опухать.

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