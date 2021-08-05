Окрашивание волос злодейки из популярного мультфильма стало новым модным трендом

Прическа в стиле злодейки Круэллы де Виль из популярного детского мультфильма «101 далматинец» стало новым модным трендом. Об этом сообщает Independent.

Речь идет об окрашивании волос в черный и белый цвета одновременно. Основательница британского салона красоты Marla Hair Джессика Патчинг (Jessica Patching) объяснила, что наиболее популярным вариантом такой прически является покрытие одной половины головы в темный оттенок, а второй — в светлый. Помимо этого, можно окрашивать волосы по большему количеству секций или вовсе затронуть только одну прядь.

«Не менее важным является выбор цветов. Они должны быть максимально контрастными, чтобы не сливаться друг с другом. Такая прическа подходит абсолютно всем, независимо от пола, возраста и типа волос. Если вы хотите, чтобы ваше окрашивание всегда выглядело свежим и ярким, я рекомендую использовать шампуни без сульфатов, а также один раз в месяц проводить процедуру тонирования в салоне красоты», — подчеркнула Патчинг.

Известно также, что с подобным окрашиванием были замечены певицы Дуа Липа, Билли Айлиш и Келани.

Ранее в августе девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове. Пользовательница соцсети с никнеймом emmcpherson._ разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, случившемся во время домашней процедуры. Блогерша с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома».