Наряд Кристен Стюарт на премьере фильма вызвал недоумение в соцсетях

Актриса Кристен Стюарт пришла на кинофестиваль в Венеции в костюме Chanel и была обругана

Американская актриса Кристен Стюарт посетила кинофестиваль в Венеции в одежде французского модного дома Chanel и вызвала недоумение у пользователей сети. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

31-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», в котором она сыграла роль покойной принцессы Уэльской, в костюме бирюзового цвета. Полупрозрачный комплект из новой осенне-зимней коллекции бренда состоит из камисоли с резинкой на талии и брюк прямого кроя. Наряд украшен черным поясом и кружевными деталями.

Свой образ гостья мероприятия дополнила белыми туфлями на высоком каблуке, а также чокером и несколькими кольцами. На размещенных кадрах видно, что ее волосы уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Читатели издания не оценили внешний вид Стюарт, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под опубликованными снимками. «Chanel ненавидит ее по-настоящему», «Наряд выглядит не очень», «Я бы даже не надела ее костюм в качестве пижамы!», «Лагерфельд перевернулся в гробу, увидев то, что сейчас выпускает Chanel», — высказывались юзеры.

Ранее журналисты назвали новую прическу Кристен Стюарт, которую она показала на кинофестивале, будущим трендом. Речь идет об оттенке под названием «клубничный блонд» — это цвет волос с еле заметным розовым отливом на светлых прядях. После появления звезды на публике эксперты предрекли подобной технике окрашивания волну популярности.