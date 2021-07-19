Реальная внешность моделей в съемке российского Playboy вызвала споры в сети

Манекенщицы модельного агентства Lumpen приняли участие в съемке для российской версии журнала Playboy и вызвали споры в сети. Фотографии и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных кадрах несколько моделей с разными типами фигур позируют в откровенных образах. При этом редакторы Playboy не ретушировали фотографии, чтобы показать реальную внешность манекенщиц.

На одном из снимков Надежду Lertulo запечатлели в черном нижнем белье, полупрозрачной юбке с разрезом, оголяющим ногу, а также чулках в тон комплекта. Ее образ дополнила кожаная оверсайз-куртка и туфли на каблуках.

В то же время другую участницу съемки сфотографировали сидящей на кровати в бежевом бюстгальтере и белом корсете с атласной шнуровкой. На фотографии видно, что на лицо девушки-альбиноса не нанесен макияж. Кроме того, на одном из кадров изображено бедро и ягодица одной из манекенщиц с целлюлитом и растяжками.

Читатели Playboy неоднозначно оценили новый пост издания и принялись высказывать свое мнение в комментариях. Некоторые пользователи сети обругали внешний вид женщин. «В поклонниках моды тогда останутся одни феминистки и извращенцы», «Отписываюсь», «Что за уродины?», «В Playboy должны быть привлекательные женщины!», «Ужас», «Это отвратительно», — писали они.

В то же время другие комментаторы восхитились внешностью героинь новой фотосессии. «Да, таковы мы, живые женщины», «Очень круто», «Все разные! И это прекрасно!», «Какая красота, спасибо, Playboy», «Это исторический момент!», «Хочу развидеть злобные комментарии — это и есть красота», — высказывались юзеры.

Ранее блогерша Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она попозировала лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего девушка сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.