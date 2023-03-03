Решена загадка происхождения мифологического морского чудовища

Live Science: мифологическое морское чудовище оказалось китом с широко раскрытой пастью

Ученые Университета Флиндерса в Австралии решили загадку происхождения мифологического чудовища, упомянутого в древнескандинавских рукописях XIII века. Оказалось, что описанию соответствует кит, который широко раскрывает пасть на поверхности моря. Об этом сообщает издание Live Science.

Исследователи описали необычное пищевое поведение китов около десяти лет назад, когда были замечены горбатые киты и полосатики Брайда, которые приняли неподвижное вертикальное положение и широко открыли пасти, привлекая стаи рыб, ищущих укрытие. В новой научной работе морские биологи, археологи и специалисты по средневековой литературе сумели провести параллели между этим поведением и средневековым мифологическим чудовищем, называемым «хафгуфа».

Подробное описание чудовища приводится в рукописи XIII века «Konungs skuggsjá» («Королевское зеркало»), написанной для норвежского короля Хакона Хаконарсона, правившего с 1217 по 1263 год. По мнению ученых, скандинавские мореплаватели, вероятно, знали, что хафгуфа является китом, а не фантастическим морским чудовищем.

В древнескандинавских манускриптах хафгуфа испускает аромат, привлекающий рыбу в рот. Согласно новому исследованию, этот особый запах может быть связан с кормлением китов. Так, горбатые киты и полосатики Брайда также испускают резкий запах, когда отрыгивают пищу, чтобы заманить больше добычи в неподвижные челюсти.

Однако в некоторых средневековых документах «хафгуфа» описывается как большое чудовище, на спину которого высаживались моряки и разжигали костры. В XVIII веке это существо было приравнено к левиафану или кракену. Ученые объясняют это тем, что писатели, которые знали море не так хорошо, как скандинавские мореплаватели, совершили ошибки при пересказе древних манускриптов и изобрели тем самым мифологическое чудовище.