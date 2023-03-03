Названа стоимость самой дорогой квартиры для аренды в Москве

«Авито Недвижимость»: самая дорогая квартира в аренду в Москве стоит 2,8 миллиона рублей

Самые дорогие квартиры Москвы в аренду находятся в районе Хамовники. За подобный объект придется отдавать в месяц 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Авито Недвижимости».

В указанную стоимость обойдется проживание в пятикомнатной квартире площадью 293 квадратных метра в жилом комплексе в Бутиковском переулке. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, постирочная и гардеробная. Жильцы также могут пользоваться подземным гаражом и бассейном.

Одним из самых дорогих объектов также назвали трехуровневый пентхаус в 700 квадратных метров на Пречистенке. В месяц за него придется отдавать 2,5 миллиона рублей. Помимо двух спален там оборудован хамам, массажный кабинет и личный спортзал.

Ранее стало известно, что самый дорогой дом в России обойдется в 2,61 миллиарда рублей. Он расположен в деревне Большое Сареево Одинцовского района Московской области. В двухэтажном лоте площадью в четыре тысячи квадратных метров обустроены пять спален.