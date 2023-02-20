Раскрыта стоимость самого дорогого дома в России

Стоимость самого дорогого дома в России оценили в 2,61 миллиарда рублей

За самый дорогой дом в России на данный момент попросили сумму в 2,61 миллиарда рублей. Информацию о высокобюджетном объекте со ссылкой на материалы сервиса по продаже недвижимости «Авито» раскрыл Telegram-канал «Белая каска».

Самый дорогой коттедж в стране расположен в деревне Большое Сареево Одинцовского района Московской области. В двухэтажном лоте площадью в четыре тысячи квадратных метров обустроены пять спален с индивидуальными ванными и гардеробными, а также гостиная с камином и панорамными окнами и комплекс спа с сауной, хаммамом, бассейном и джакузи. Кроме того, по участку площадью в два гектара протекает небольшая река, рядом находится пруд.

Вторым в списке самых дорогих домов России оказался объект, стоимость которого оценили в 2,24 миллиарда рублей. Трехэтажный коттедж расположен в коттеджном поселке «Довиль» Одинцовского района Московской области, его площадь — 2,1 тысячи «квадратов». В нем есть шесть спален, кабинет, библиотека, лифт, а также бассейн с зоной спа. Из окон открывается вид на озеро. На участке в 58,23 сотки расположены беседка для барбекю и гараж площадью 301 квадратный метр, рассчитанный на стоянку четырех автомобилей.

Замкнул тройку объект, расположенный в деревне Бородки Одинцовского района, за 2,24 миллиарда рублей. В элитном доме площадью в 2,5 тысячи «квадратов» есть шесть спален, домашний кинотеатр, винный погреб, бассейн, хаммам, спортзал и комната для личного водителя. Благодаря выходу на крышу будущие хозяева смогут наслаждаться открывающимися перед ними видами природы.

В феврале стало известно о том, что цена самой дешевой квартиры в России, доступной для покупки в феврале 2023 года, составила 55 тысяч рублей, а ее площадь — 52 квадратных метра. По данным экспертов проекта «Массовый сегмент», наиболее бюджетный объект на рынке недвижимости страны находится в Республике Коми недалеко от Воркуты, в поселке городского типа Воргашор.