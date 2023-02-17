Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в России

«Массовый сегмент»: стоимость самой дешевой квартиры в России оценили в 55 тысяч рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в России, доступной для покупки в феврале 2023 года, составила 55 тысяч рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты проекта «Массовый сегмент».

Наиболее бюджетный объект на рынке недвижимости страны находится в Республике Коми недалеко от Воркуты, в поселке городского типа Воргашор. Его площадь — 52 квадратных метра, то есть «квадрат» этого жилья стоит чуть более тысячи рублей.

Специалисты отметили, что сейчас в стране на продажу выставлены 24 квартиры, цена которых составляет менее 100 тысяч рублей. Большая часть из них — семь лотов — расположена в Республике Коми. Второе и третье место по числу таких объектов заняли Оренбургская и Рязанская области с тремя и двумя квартирами дешевле 100 тысяч рублей соответственно.

Всего в феврале 2023 года на вторичном рынке в России для покупки доступны 624 тысячи лотов, из них наибольшая доля приходится на двухкомнатные — 34,1 процента, или 213 тысяч объектов. Меньше всего представлено многокомнатных квартир — 9,6 тысячи лотов.

В феврале специалисты агентстве Intermark Real Estate пришли к выводу, что самую дорогую квартиру в Москве можно приобрести за семь миллиардов рублей. По словам специалистов, такое предложение находится в закрытых продажах и доступно только через ограниченный пул агентств недвижимости.