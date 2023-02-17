Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:48, 17 февраля 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в России

«Массовый сегмент»: стоимость самой дешевой квартиры в России оценили в 55 тысяч рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Стоимость самой дешевой квартиры в России, доступной для покупки в феврале 2023 года, составила 55 тысяч рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты проекта «Массовый сегмент».

Наиболее бюджетный объект на рынке недвижимости страны находится в Республике Коми недалеко от Воркуты, в поселке городского типа Воргашор. Его площадь — 52 квадратных метра, то есть «квадрат» этого жилья стоит чуть более тысячи рублей.

Специалисты отметили, что сейчас в стране на продажу выставлены 24 квартиры, цена которых составляет менее 100 тысяч рублей. Большая часть из них — семь лотов — расположена в Республике Коми. Второе и третье место по числу таких объектов заняли Оренбургская и Рязанская области с тремя и двумя квартирами дешевле 100 тысяч рублей соответственно.

Всего в феврале 2023 года на вторичном рынке в России для покупки доступны 624 тысячи лотов, из них наибольшая доля приходится на двухкомнатные — 34,1 процента, или 213 тысяч объектов. Меньше всего представлено многокомнатных квартир — 9,6 тысячи лотов.

В феврале специалисты агентстве Intermark Real Estate пришли к выводу, что самую дорогую квартиру в Москве можно приобрести за семь миллиардов рублей. По словам специалистов, такое предложение находится в закрытых продажах и доступно только через ограниченный пул агентств недвижимости.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В России сменились командующие четырьмя военными округами
Собиравшемуся воевать на стороне Украины россиянину дали 5,5 года колонии
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Москвичи освоили новый способ передавать информацию о своем здоровье врачам
Раскрыт процент успешного получения шенгенских виз россиянами
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в России
В российском городе полиция провела рейд в мечети во время молитвы
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Киев пообещал удержать Артемовск
Дональд Трамп-младший высмеял Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.