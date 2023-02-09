Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Intermark Real Estate: самая дорогая квартира в Москве стоит 7 миллиардов рублей

Самую дорогую квартиру в Москве можно приобрести за семь миллиардов рублей. Стоимость премиального жилья в столице раскрыли в агентстве Intermark Real Estate после изучения итогов очередного выпуска индекса PCM Top-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index). Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, такое предложение находится в закрытых продажах и доступно только через ограниченный пул агентств недвижимости. В целом по состоянию на начало 2023 года средняя цена одного квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы за год выросла на 21,5 процента, до 3,33 миллиона рублей. Суммарная стоимость первой сотни ультрапремиального жилья в столице достигла 90 миллиардов рублей.

«Основная причина столь заметного роста индекса PCM Top-100 – все большую часть рейтинга завоевывают новостройки. На начало года квартиры вторичного рынка занимают лишь пятую часть золотой сотни. В то время, когда продавцы на вторичном рынке готовы к снижению цены и покидают рейтинг, им на смену приходят новостройки, которые в текущей ситуации вынуждены закладывать в бюджет больше рисков, что ведет к увеличению цены элитного квадратного метра и сказывается на стоимости самого верхнего его сегмента», — прокомментировал управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Ранее специалисты «Авито Недвижимости» и «Домклика» назвали стоимость самой дешевой квартиры в России. Наиболее доступным вариантом оказалась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме 1973 года постройки в городе Инта Республики Коми. Объект площадью 43 квадратных метра выставили на продажу за 135 тысяч рублей.

