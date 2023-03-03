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03:42, 3 марта 2023Мир

Американский политик назвал главную угрозу человечества

Американский политик Янг заявил, что политика Вашингтона приведет к гибели человечества

Фото: Hasan Almasi / Unsplash

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте назвал политику Вашингтона главной угрозой человечества.

Он вспомнил слова американского предпринимателя Илона Маска, заявившего, что демографическая яма представляет большую опасность для цивилизации, чем глобальное потепление. «Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, — самая главная угроза человечества», — написал политик. По мнению Янга, в настоящее время риск исчезновения человечества намного выше, чем когда-либо.

Ранее политик заявил, что отставка президента США Джо Байдена стала бы решением всех проблем человечества. Янг подчеркнул необходимость объявить импичмент американскому лидеру и «отстранить его или ее команду по обеспечению национальной безопасности».

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Варвара Кузьмина
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