Американский политик назвал главную угрозу человечества

Американский политик Янг заявил, что политика Вашингтона приведет к гибели человечества

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте назвал политику Вашингтона главной угрозой человечества.

Он вспомнил слова американского предпринимателя Илона Маска, заявившего, что демографическая яма представляет большую опасность для цивилизации, чем глобальное потепление. «Илон Маск полностью в этом неправ. Западный империализм и угроза ядерной войны, продвигаемая США, — самая главная угроза человечества», — написал политик. По мнению Янга, в настоящее время риск исчезновения человечества намного выше, чем когда-либо.

Ранее политик заявил, что отставка президента США Джо Байдена стала бы решением всех проблем человечества. Янг подчеркнул необходимость объявить импичмент американскому лидеру и «отстранить его или ее команду по обеспечению национальной безопасности».