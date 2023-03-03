Российская журналистка появилась на Неделе моды в прозрачном платье

Российская журналистка Наталья Османн появилась на Неделе моды в прозрачном платье

Российская журналистка Наталья Османн появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo посетила Неделю моды, которая проходит в Париже, в прозрачном платье длины макси бежевого цвета, покрытом кристаллами. При этом от бюстгальтера она отказалась, а сверху надела черный оверсайз-пиджак. В качестве обуви она предпочла босоножки на высоком каблуке, а в руках держала клатч.

На размещенных кадрах видно, что знаменитость распустила волосы, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — серебряные серьги-дорожки.

В феврале бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста вышла в свет в обнажающем тело наряде. Джулия Фокс пришла на вечеринку в платье, созданном из обрезков поясов джинсов. Ее образ дополнили оверсайз-куртка, ботильоны и небольшая сумка из денима.