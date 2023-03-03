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09:09, 3 марта 2023Среда обитания

В России пройдет «Час Земли»

WWF: 25 марта 2023 года в России пройдет акция «Час Земли»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России решил запустить экологическую акцию, в рамках которой в стране пройдет «Час Земли». Участники будут выключать свет и бытовые природы в знак обеспокоенности будущим планеты. Об этом говорится в материалах WWF, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Акция пройдет в России в 15-й раз 25 марта в 20:30. В 2023 году в качестве слогана выбрали фразу «Сохрани красоту». В фонде отметили, что дикая природа позволяет людям наслаждаться красотой и нуждается в заботе. Впервые подобная акция прошла в стране в 2009 году. На данный момент о мероприятии знают 46 процентов граждан, более половины из которых принимают в нем участие.

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«В России есть огромное количество природных достопримечательностей, о которых многие могли даже не слышать. Например, есть самый северный на планете лиановый лес, есть поражающие воображение песчаные барханы, есть уникальная популяция кита. Чрезвычайно важно осознавать, что вся эта красота очень хрупкая, и если мы не будем бережно к ней относиться, то можем ее потерять», — заявил директор организации Дмитрий Горшков.

Ранее директор Климатической программы WWF Алексей Кокорин заявил, что 2023 год может оказаться теплее 2022-го. По его словам, экстремальные погодные явления участятся и все будет зависеть от состояния течений в Тихом океане.

Нина Ташевская
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