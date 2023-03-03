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15:56, 3 марта 2023Забота о себе

Опытные мужчины и женщины дали советы новичкам в сексе

На Reddit посоветовали новичкам в сексе тренировать пошлые шутки и стойку в планке

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Пользователи Reddit рассказали, какие дружеские советы могли бы дать новичкам в сексе. Своими рекомендациями для неопытных они поделились в подразделе AskReddit.

Популярными рекомендациями опытных мужчин и женщин стали: тренировать пошлые шутки и стойку в планке. Первое посоветовали для облегчения общения, второе — для физической выносливости.

Начинайте делать планки, скручивания, работайте над выносливостью

Ratnixпользователь Reddit

Коммуникация важна, но важно не только уверенно говорить что хотите, но и то, как вы это говорите. Многие не любят прямую речь, им это может сбить настрой. Так что вам сперва нужно провести какое-то время за грязными шуточками, чтобы понять, что партнеру не окей

apmontieпользователь Reddit

Кроме того, пользователи рекомендовали не стесняться странных звуков и не пытаться подражать героям фильмов для взрослых.

Пусть вас не расстраивают странные звуки. Бывает, что соприкасающиеся гениталии звучат забавно. Не надо воссоздавать сюжеты из порно, делайте то, что больше нравится партнеру. Если вас просят не останавливаться, черт побери, не останавливайтесь! Не ускоряйтесь, не замедляйтесь, просто делайте то же самое

alaskaguyindkпользователь Reddit
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Наконец, много реакций собрали советы стричь ногти перед сексом — и делать это правильно.

Не стригите ногти непосредственно перед процессом, а то они будут острыми. А если пришлось, то воспользуйтесь пилкой, чтобы сточить острые края

WhiskeyJack33пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о несексуальных, но возбуждающих их вещах в отношениях с партнерами. Многие признались, что удовольствие, перерастающее в желание интимной близости, им приносит наблюдение за партнером — например, во время мытья посуды или совместного просмотра фильмов.

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Александра Лисица
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