В Молдавии понадеялись на помощь ОБСЕ в решении приднестровского конфликта

Премьер Молдавии Речан заявил, что рассчитывает на помощь ОБСЕ в решении конфликта

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что рассчитывает на помощь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в мирном решении приднестровского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба молдавского кабмина, передает РИА Новости.

Согласно сообщению пресс-службы, Речан провел разговор с главой Миссии ОБСЕ послом Келли Кейдерлинг, в ходе которого обсудил дальнейшие задачи и указал на роль организации в качестве посредника. Премьер Молдавии выразил надежду, что ОБСЕ окажет поддержку и поможет в урегулировании приднестровского конфликта.

Отмечается, что Речан и Кейдерлинг обсудили приоритеты миссии в 2023 году и обменялись мнениями о динамике решения приднестровского вопроса. Кроме того, глава Миссии ОБСЕ отметила вызовы, с которыми приходится сталкиваться Молдавии, и попытки предотвратить дестабилизацию в регионе. Она указала на важность поддержания мира и предотвращения эскалации конфликта.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала сделать все возможное, чтобы не допустить новой войны в Приднестровье. Глава государства заявила, что молдавские власти «не позволили горячим головам превратить Приднестровье в арену нового конфликта» и намерены в будущем «прилагать все усилия для сохранения мира в стране»

Приднестровский конфликт начался в 1991 году между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). На данный момент не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В регионе находятся миротворцы, среди которых также есть российские войска. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских сил из ПМР.