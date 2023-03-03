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08:48, 3 марта 2023Россия

Ресторан загорелся в российском городе на площади в 1200 квадратных метров

В Омске на площади 1200 квадратных метров загорелся ресторанно-гостиничный комплекс

В Омске произошел пожар в ресторане на площади 1200 квадратных метров. Кадры возгорания публикует МЧС в Telegram-канале.

На видеозаписи видно, как пожарные тушат горящее двухэтажное здание, из него идут клубы дыма.

В МЧС сообщили, что пожар тушат 60 человек и 17 единиц техники. Администрация ресторанно-гостиничного комплекса сообщила, что людей в здании нет.

Ранее в Петербурге при пожаре на складе текстильной продукции погиб человек. Из здания эвакуировали более 100 человек, с огнем боролись 58 человек и 16 единиц специальной техники.

Анастасия Шейкина
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