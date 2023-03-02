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20:21, 2 марта 2023Россия

При пожаре на складе текстильной продукции в Петербурге погиб человек

На месте пожара на складе текстильной продукции в Петербурге обнаружили погибшего
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

При пожаре на складе текстильной продукции в Санкт-Петербурге обнаружили погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу, пишет РИА Новости.

Уточняется, что возгорание в здании на улице Промышленной, 5 охватило площадь в 300 квадратных метров. Прибывшие спасатели обнаружили тело погибшего при пожаре.

«Из здания эвакуировано более 100 человек», — пояснили в ведомстве. Собеседник агентства добавил, что группировку пожарно-спасательных подразделений увеличили до 58 человек и 16 единиц специальной техники.

Накануне в ангаре, расположенном на улице Самойловой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. На появившемся в сети видеоролике видны мощные клубы дыма.

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Никита Абрамов
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