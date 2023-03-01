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15:48, 1 марта 2023Россия

Мощный пожар в петербургском ангаре попал на видео

Пожар вспыхнул на площади 300 квадратных метров в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга
СюжетПожары в Красноярске

В ангаре, расположенном на улице Самойловой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившемся видеоролике видны мощные клубы дыма. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Предположительно, ликвидация осложняется из-за того, что ангар имеет сложную форму.

К тушению привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации издания «Фонтанка», пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис — первый из пяти повышенных рангов сложности.

13 февраля сообщалось о пожаре на складе в Красноярске на площади 6000 квадратных метров. Тогда к ликвидации происшествия привлекали 37 человек личного состава и 11 единиц специальной пожарной техники. В результате никто не пострадал.

Анна Щербакова
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