Мощный пожар в петербургском ангаре попал на видео

Пожар вспыхнул на площади 300 квадратных метров в ангаре во Фрунзенском районе Петербурга

В ангаре, расположенном на улице Самойловой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На появившемся видеоролике видны мощные клубы дыма. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Предположительно, ликвидация осложняется из-за того, что ангар имеет сложную форму.

К тушению привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации издания «Фонтанка», пожару присвоили дополнительный номер 1-Бис — первый из пяти повышенных рангов сложности.

13 февраля сообщалось о пожаре на складе в Красноярске на площади 6000 квадратных метров. Тогда к ликвидации происшествия привлекали 37 человек личного состава и 11 единиц специальной пожарной техники. В результате никто не пострадал.