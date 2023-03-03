В ДНР задержали подозреваемого в убийстве подростка главу ОПГ

В ДНР полиция задержала главу ОПГ, подозреваемого в убийстве подростка в 2014 году

В Донецкой народной республике (ДНР) полицейские задержали главу преступной группировки Вадима Погодина по подозрению в убийстве 17-летнего подростка. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

52-летнего мужчину обвиняют по статьям 105 («Убийство») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. По данным правоохранителей, в 2014 году Погодин и другие члены ОПГ похитили подростка, избили его, а затем вывезли в лес и расстреляли. Часть группировки была привлечена к ответственности, а ее главе удалось с ближайшим окружением покинуть ДНР.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ФСБ задержала участников преступной группы, торговавших людьми.