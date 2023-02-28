У торговавшей по всей России ОПГ изъяли 130 килограммов наркотиков

Правоохранители изъяли 130 килограммов наркотиков у членов ОПГ, торговавшей по всей России

Правоохранительные органы задержали главаря и 10 членов организованной преступной группировки (ОПГ), торговавшей наркотиками по всей России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У задержанных изъято 130 килограммов наркотиков и психотропных веществ и более 600 килограммов прекурсоров наркотических средств и химических реагентов. Запрещенные вещества они сбывали в пяти онлайн-магазинах в даркнете. Также силовики нашли их подпольную нарколабораторию.

Лидер наркогруппировки известен в даркнете под ником «4h 20m» и «Ryuk». Он создал ОПГ в 2019 году. Она имела четкую структуру, подразделения в разных регионах, своих перевозчиков и кладменов. Правоохранители ведут розыск других членов ОПГ, среди них человек, работающий под ником «СерьезныйхЧерныйх».

Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.