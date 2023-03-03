Михалков подал иск о взыскании почти 22 миллионов рублей

Российский режиссер Никита Михалков подал в суд иск о взыскании почти 22 миллионов рублей

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков подал в суд иск о взыскании почти 22 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что речь идет о задолженности по займу, который кинематографист дал Евгению Колмыкову — коммерческому директору компании Boggi Milano в России, и Евгению Белавкину — сотруднику Bosco di Ciliegi. Известно, что соответствующий договор между сторонами был заключен 2 июля 2018 года.

Кем приходятся ответчики 77-летнему постановщику и на что они брали долг, не уточняется. Иск был зарегистрирован 27 февраля, дата судебного заседания назначена на 10 апреля.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков отсудил 300 тысяч евро (почти 24 миллиона рублей) у своего коллеги по цеху Владимира Досталя и его жены Мариам. Четыре года назад супруги и Михалков заключили договор займа, однако возврат денежных средств не состоялся.