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11:30, 14 февраля 2023Культура

Михалков отсудил 300 тысяч евро у режиссера Досталя

Режиссер Никита Михалков отсудил 300 тысяч евро у коллеги Владимира Досталя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков отсудил 300 тысяч евро (почти 24 миллиона рублей) у своего коллеги Владимира Досталя и его жены Мариам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четыре года назад супруги и Михалков заключили договор займа, однако возврат денежных средств не состоялся. В прошлом году режиссер подал иск на сумму более 24 миллионов рублей против Досталя и его жены.

Досталь — режиссер фильмов «Февральский ветер», «Здесь, на моей земле», также он выступал продюсером таких картин, как «Старые клячи», «Фортуна», «Дети понедельника», «День полнолуния» и других.

Ранее Никита Михалков впервые публично выступил после болезни. Сообщалось, что он сыграл в спектакле «12». После этого артист обратился к зрителям. Режиссер поблагодарил присутствующих. По его словам, в зале также находились врачи, которые занимались его лечением. «Которые мне сказали — если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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