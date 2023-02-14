Михалков отсудил 300 тысяч евро у режиссера Досталя

Режиссер Никита Михалков отсудил 300 тысяч евро у коллеги Владимира Досталя

Режиссер Никита Михалков отсудил 300 тысяч евро (почти 24 миллиона рублей) у своего коллеги Владимира Досталя и его жены Мариам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четыре года назад супруги и Михалков заключили договор займа, однако возврат денежных средств не состоялся. В прошлом году режиссер подал иск на сумму более 24 миллионов рублей против Досталя и его жены.

Досталь — режиссер фильмов «Февральский ветер», «Здесь, на моей земле», также он выступал продюсером таких картин, как «Старые клячи», «Фортуна», «Дети понедельника», «День полнолуния» и других.

Ранее Никита Михалков впервые публично выступил после болезни. Сообщалось, что он сыграл в спектакле «12». После этого артист обратился к зрителям. Режиссер поблагодарил присутствующих. По его словам, в зале также находились врачи, которые занимались его лечением. «Которые мне сказали — если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться», — сказал он.