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20:05, 3 марта 2023Россия

Директор российской школы пригрозила отстранить учениц за «шалавный» вид

Директор школы в Нижнем Новгороде пригрозила отстранить учениц за «шалавный» внешний вид

Директор школы в Нижнем Новгороде пригрозила отстранить учениц за «шалавный» внешний вид. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным портала, инцидент произошел в городской школе номер 126 с учащимися шестого, седьмого и восьмого классов. Что именно не понравилось главе российского учебного учреждения во внешнем виде девочек, не уточняется.

«Я вас такими шалавными в школу больше пускать не буду!» — говорит директор в опубликованном «Подъемом» видео. Уточняется, что по факту случившегося департаментом образования Нижнего Новгорода уже проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в селе Пермского края учитель назвала восьмиклассника ублюдком и предателем за то, что он опоздал на конкурс к 23 Февраля.

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Марк Леонов
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