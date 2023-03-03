Директор российской школы пригрозила отстранить учениц за «шалавный» вид

Директор школы в Нижнем Новгороде пригрозила отстранить учениц за «шалавный» внешний вид

Директор школы в Нижнем Новгороде пригрозила отстранить учениц за «шалавный» внешний вид. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным портала, инцидент произошел в городской школе номер 126 с учащимися шестого, седьмого и восьмого классов. Что именно не понравилось главе российского учебного учреждения во внешнем виде девочек, не уточняется.

«Я вас такими шалавными в школу больше пускать не буду!» — говорит директор в опубликованном «Подъемом» видео. Уточняется, что по факту случившегося департаментом образования Нижнего Новгорода уже проводится проверка.

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