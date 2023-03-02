В России учитель назвала школьника предателем из-за опоздания и попала на видео

В Сылвенске педагог назвала школьника предателем из-за опоздания на конкурс к 23 февраля

В селе Сылвенск Пермского края учитель назвала восьмиклассника ублюдком и предателем за то, что он опоздал на конкурс к 23 февраля. Это попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, что педагог, отчитывая ребенка, говорит, что для нее школьник «ноль с палочкой», так как ей «не подчиняется». Педагог заявляет, что мальчик не будет больше учиться в своем классе. «Здесь ты предатель (...) Вали отсюда, куда хочешь, на все четыре стороны», — говорит педагог.

Видеозапись заканчивается тем, что учительница говорит, что таких предателей, как подросток, сейчас много на Украине: «Вот сюда вот в висок и...», — заканчивает свою речь женщина.

По данным авторов канала, после случившегося педагога уволили из школы. Директор образовательного учреждения, где было снято видео, пообещал, что россиянка не будет больше работать в образовательном учреждении.

Ранее в одной из школ Хабаровского края учительница назвала шумевших и бегавших девятиклассников жертвами аборта и дебилами. По словам родителей учеников, попавший на видео педагог, которая одно время была директором образовательного учреждения, ведет себя так не в первый раз