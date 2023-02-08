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09:06, 8 февраля 2023Россия

Российская учительница назвала шумевших детей жертвами аборта и попала на видео

В Хабаровском крае учительница назвала шумевших детей жертвами аборта и попала на видео

В одной из школ Хабаровского края учительница назвала шумевших и бегавших девятиклассников жертвами аборта и дебилами. Это попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах слышно, как преподаватель обзывает школьников дебилами и жертвами аборта, сетуя на то, что дети «носились и орали в четырех классах».

Авторы канала уточняют, на школьников кричала учитель по математике. По словам родителей, женщина, которая одно время была директором образовательного учреждения, ведет себя так не в первый раз. После появления в сети видео прокуратура и администрация района заинтересовалась инцидентом.

Ранее в Усть-Лабинске Краснодарского края учитель выпорол двух учеников во время урока и попал на видео. До этого в школе Кузбасса учительница обматерила школьника с ментальными нарушениями из-за наушников и попала на видео.

Анастасия Шейкина
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Российская учительница назвала шумевших детей жертвами аборта и попала на видео
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