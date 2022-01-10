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В России учитель обматерила ребенка с ментальными нарушениями и попала на видео

В Кузбассе учитель обматерила школьника с ментальными нарушениями и попала на видео

В школе Кузбасса учительница обматерила школьника с ментальными нарушениями из-за наушников и попала на видео. Его публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как подросток кричит на учительницу. В ответ педагог называет ребенка «деловым» и требует у него наушники. Она обращается к нему фразой «ты кто такой», повышает голос и начинает ругаться матом. Видеозапись заканчивается тем, что школьник отдает наушники учительнице.

По данным издания, инцидент произошел в одной из школ российского города Ленинск-Кузнецкий.

Ранее в Санкт-Петербурге учительница в коридоре обматерила школьника, желавшего пройти в туалет. Она заявила, что не пустит его, в нецензурной форме высказалась о его характере и предложила мочиться в штаны.

Анастасия Шейкина
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