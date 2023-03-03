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18:32, 3 марта 2023Мир

ЕС поможет украинской энергетике солнечными панелями

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС направит Украине 5700 солнечных панелей

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Европейский союз (ЕС) поможет украинской энергетике поставками солнечных панелей. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

«Я обещала работать с Украиной над возобновляемыми источниками энергии, важными для ее энергетической безопасности. Теперь мы приступили к работе: первая партия из 5700 солнечных батарей будет отправлена на Украину в ближайшее время», — написала она.

Кроме того, она выразила надежду на поступление других пожертвований для украинской стороны.

Как писало ранее издание Politico, страны Евросоюза также хотят выделить Киеву миллиард евро военной помощи, которая пойдет на закупку боеприпасов — в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

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Анастасия Заикина
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