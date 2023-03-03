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11:06, 3 марта 2023Мир

Германия захотела купить немецкие танки Leopard 2 у Швейцарии

Минобороны Швейцарии: Германия отправила запрос на покупку танков Leopard 2

Фото: TT News Agency / Reuters

Германия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2, заявил пресс-секретарь швейцарского министерства бороны Лоренц Фришкнехт. Его цитирует РИА Новости.

«Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2», — подтвердил он информацию о поступившем запросе немецкой стороны.

В июне 2022 года Швейцария позволила Германии воспользоваться 42 танками Leopard 2, чтобы пополнить вооружение Украины. Ранее они эксплуатировались в Швейцарии, однако в 2010-2011 годах были списаны и возвращены в Германию. Согласно плану, ФРГ передаст эти танки в Чехию, а Чехия, в свою очередь, передаст Киеву танки времен СССР.

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Глеб Бажуткин
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