Морской музей в Калининграде получил в подарок единственный в мире пуховый парус

Музей Мирового океана в Калининграде получил в подарок единственный в мире пуховый парус

Музей Мирового океана в Калининграде получил в подарок единственный в мире пуховый парус. Об этом сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Парус создали мастера компании «Оренбургшаль» по запросу Оренбургского музея изобразительных искусств. Размер полотна составляет четыре на шесть метра, вес — около килограмма. Оно состоит из 24 раппортов — повторяющихся частей рисунка.

Особенность паруса в том, что он создан из самого тонкого в мире пуха. Изделие прошло традиционную проверку — его пропустили через кольцо.

Как рассказала гендиректор музея Мирового Океана Светлана Сивкова, идея сделать пуховый парус пришла во время прогулки на яхте с гостем, директором Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

«Мы шли по реке, любуясь нашей набережной и музейными судами, и Юрий Эдуардович вслух поразмышлял, что на весь мир известен Оренбургский пуховый платок — так почему бы не связать парус? Задумка нашла свое воплощение, получился великолепный, единственный в мире пуховый парус. Мы благодарны мастерам, низкий поклон нашим друзьям! Это новый рекорд музея, и он символизирует единое культурное пространство Калининградской области и всей России», — сказала Сивкова.

Презентация пухового паруса пройдет во время Балтийского культурного форума, его покажут на мачте куренаса «Русна» — реплике традиционного судна рыбаков Куршского залива.

Ранее сообщалось, что администрация города Зеленоградск Калининградской области приготовила подарок для котов музея Эрмитаж. Животные получат в подарок миниатюру «Дома дракона» — достопримечательности Зеленоградска. Жилище для котов является точной копией строения.