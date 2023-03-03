В квартире военнослужащего ВСУ нашли около 400 патронов для автомата

В Бердянске полиция нашла в квартире военнослужащего ВСУ около 400 патронов для автомата

В Бердянске нашли около 400 патронов для автомата Калашникова в квартире военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Во время осмотра жилья гражданина Украины полицейские выявили 386 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также восемь шевронов и три медали ВСУ. Установлено, что ранее там проживал украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что под Херсоном на заброшенной птицеферме полиция нашла арсенал с сотнями ящиков боеприпасов. В десяти ангарах обнаружили боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня «Град», танков, крупнокалиберного стрелкового оружия и прочие. Найденные десятки тысяч единиц оружия передали Минобороны России.