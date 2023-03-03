Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:29, 3 марта 2023Силовые структуры

В квартире военнослужащего ВСУ нашли около 400 патронов для автомата

В Бердянске полиция нашла в квартире военнослужащего ВСУ около 400 патронов для автомата

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Бердянске нашли около 400 патронов для автомата Калашникова в квартире военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Во время осмотра жилья гражданина Украины полицейские выявили 386 патронов калибра 5,45 миллиметра, а также восемь шевронов и три медали ВСУ. Установлено, что ранее там проживал украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что под Херсоном на заброшенной птицеферме полиция нашла арсенал с сотнями ящиков боеприпасов. В десяти ангарах обнаружили боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня «Град», танков, крупнокалиберного стрелкового оружия и прочие. Найденные десятки тысяч единиц оружия передали Минобороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником
Половина Севастополя осталась без света
Россиянам перечислили неочевидные симптомы гастрита
Россиянин из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента
Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео
Польский мэр пожаловался на взлом его телефона
В США предрекли восстание военных против Зеленского
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня
Sony заставили раскрыть все эксклюзивы PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.