Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:11, 2 марта 2023Силовые структуры

На птицеферме под Херсоном обнаружили арсенал с сотнями ящиков боеприпасов

Под Херсоном на заброшенной птицеферме полиция нашла арсенал с сотнями ящиков боеприпасов

Кадр: группа ГУ МВД России по Херсонской области во «Вконтакте»

В Чаплинском районе Херсонской области на заброшенной птицеферме полицейские обнаружили арсенал с сотнями ящиков различных боеприпасов. Об этом в четверг, 1 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В десяти ангарах находились боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня «Град», танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты, ящики с порохом и патронами. Найденные десятки тысяч единиц оружия передали Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в доме жителя поселка Вергулевка в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили тайник с гранатометами и боеприпасами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об операции по уничтожению прорвавшихся в Россию диверсантов
В Белоруссии заявили об усиленной охране границы
На птицеферме под Херсоном обнаружили арсенал с сотнями ящиков боеприпасов
Сотрудник похоронной службы отодвинул крышку гроба и поглумился над умершим
Администрацию Байдена уличили в разжигании этнических чисток в Израиле
В Чехии призвали готовиться к интенсивному военному конфликту
Отели горнолыжных курортов Сочи анонсировали снижение цен на отдых в марте
В украинских регионах на границе с Брянской областью объявили воздушную тревогу
Ежедневная быстрая ходьба снизила риск ранней смерти
Стало известно о состоянии раненного в Брянской области ребенка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.