На птицеферме под Херсоном обнаружили арсенал с сотнями ящиков боеприпасов

Под Херсоном на заброшенной птицеферме полиция нашла арсенал с сотнями ящиков боеприпасов

Кадр: группа ГУ МВД России по Херсонской области во «Вконтакте»

В Чаплинском районе Херсонской области на заброшенной птицеферме полицейские обнаружили арсенал с сотнями ящиков различных боеприпасов. Об этом в четверг, 1 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В десяти ангарах находились боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня «Град», танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты, ящики с порохом и патронами. Найденные десятки тысяч единиц оружия передали Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в доме жителя поселка Вергулевка в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили тайник с гранатометами и боеприпасами.