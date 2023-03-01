Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружили в доме жителя ЛНР

В доме жителя поселка Вергулевка в ЛНР обнаружили тайник с гранатометами и боеприпасами

В доме 62-летнего жителя поселка Вергулевка Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Сотрудники полиции и Росгвардии нашли и изъяли автомат АКС-74, карабин, два гранатомета, три выстрела и пять пороховых зарядов к гранатомету, ствол к пулемету, более ста патронов и 250 граммов пороха. Проводится проверка.

Ранее МВД заявило об обнаружении в Херсонской области трех тайников с боеприпасами.