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13:08, 1 марта 2023Силовые структуры

В Херсонской области обнаружили три тайника с боеприпасами

Силовики обнаружили три тайника с боеприпасами, гранатометом и пулеметом под Херсоном

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили три тайника с боеприпасами. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, один из схронов располагался в селе Ивановка. Из него силовики изъяли 14 артиллерийских и 12 танковых кумулятивных снарядов. В селе Червоная Поляна нашли второй тайник. В нем находились крупнокалиберный пулемет Владимирова, гранатомет и девять выстрелов к нему. Последний тайник с противотанковой и дымовой минами обнаружили около села Григорьевка.

Отмечается, что боеприпасы уничтожили накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Запорожской области сотрудники МВД обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами.

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Екатерина Власова
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