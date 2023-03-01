В Херсонской области обнаружили три тайника с боеприпасами

Силовики обнаружили три тайника с боеприпасами, гранатометом и пулеметом под Херсоном

В Херсонской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили три тайника с боеприпасами. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, один из схронов располагался в селе Ивановка. Из него силовики изъяли 14 артиллерийских и 12 танковых кумулятивных снарядов. В селе Червоная Поляна нашли второй тайник. В нем находились крупнокалиберный пулемет Владимирова, гранатомет и девять выстрелов к нему. Последний тайник с противотанковой и дымовой минами обнаружили около села Григорьевка.

Отмечается, что боеприпасы уничтожили накладным зарядом тротила.

Ранее стало известно, что в Запорожской области сотрудники МВД обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами.