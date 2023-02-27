Полицейские обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники МВД обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами

В Запорожской области оперативные сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке специального подразделения обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, полицейские нашли тайник в земле в селе Давыдовка. Из него изъяли два осколочно-фугасных снаряда калибра 100 миллиметров и пять запечатанных ящиков с осколочно-фугасными снарядами калибра 30 миллиметров в количестве 140 единиц.

Содержимое схрона уничтожили взрывотехники Росгвардии.

Ранее стало известно, что в Запорожской области с начала специальной военной операции (СВО) были ликвидированы 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) и предотвращены десятки покушений.