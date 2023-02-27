В Запорожской области спецслужбы ликвидировали 20 сетей СБУ с начала СВО

В Запорожье ликвидированы 20 сетей СБУ и предотвращены десятки покушений с начала СВО

В Запорожской области ликвидированы 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) и предотвращены десятки покушений с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

По его данным, с начала СВО в Запорожье нашли и обезвредили несколько десятков диверсантов и террористов из Украины. Также уничтожено около 20 сетей разведки ВСУ. Спецслужбам удалось предотвратить десятки покушений и терактов, которые организовала СБУ.

Кроме того, в тайниках из схронах нашли тысячи единиц оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил схрон с минами и гранатами, предотвратив диверсию в Донецкой народной Республике (ДНР).