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15:28, 27 февраля 2023Силовые структуры

В Запорожской области спецслужбы ликвидировали 20 сетей СБУ с начала СВО

В Запорожье ликвидированы 20 сетей СБУ и предотвращены десятки покушений с начала СВО

Фото: РИА Новости

В Запорожской области ликвидированы 20 сетей Службы безопасности Украины (СБУ) и предотвращены десятки покушений с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

По его данным, с начала СВО в Запорожье нашли и обезвредили несколько десятков диверсантов и террористов из Украины. Также уничтожено около 20 сетей разведки ВСУ. Спецслужбам удалось предотвратить десятки покушений и терактов, которые организовала СБУ.

Кроме того, в тайниках из схронах нашли тысячи единиц оружия и боеприпасов.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии обнаружил схрон с минами и гранатами, предотвратив диверсию в Донецкой народной Республике (ДНР).

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Екатерина Власова
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