Психолог из МВД подсказал способ распознать педофила

Психолог Миронов: нужно выслушивать жалобы на педофилов, даже если они кажутся слухами

Экс-сотрудник МВД, психолог-консультант Дмитрий Миронов подсказал способ уберечь ребенка от педофилов. Специалиста цитирует «Вечерняя Москва».

Прежде всего, указал он, родители должны выслушивать ребенка и воспринимать его жалобы всерьез. «Зачастую жалобы детей воспринимают как оправдание плохих результатов или нежелание идти на какую-либо секцию: "Иди давай, никто тебя не трогал, кому ты там нужен"», — приводит пример он. Миронов обратил внимание, что педофилы, наоборот, выслушивают ребенка, чтобы втереться к нему в доверие.

Миронов отметил, что нужно прислушиваться к подозрительной информации, даже если она кажется слухами — например, беседы в школьных чатах могут помочь распознать педофила. «Если разговоры пошли о том, что какой-то преподаватель, тренер или воспитатель как-то не так относится к ученикам, то стоит проверить этот слух. Не бывает дыма без огня», — уверен психолог-консультант.

При этом основное оружие родителя, продолжил психолог — это близкий контакт с ребенком и ежедневное участие в его жизни. Однако от прямых вопросов он предостерег. «Внезапные вопросы могут испугать малыша. Ведь мама никогда не спрашивала о занятиях, что-то тут не так», — сказал Миронов. Он добавил, что, испугавшись, ребенок может закрыться или оболгать невинного, чтобы прекратились расспросы.

Ранее профессор криминалистики Анатолий Кустов заявил россиянам, что существуют эффективные способы уберечь детей от педофилов, но они потребуют от родителей бдительности. Он порекомендовал не оставлять маленьких детей без присмотра.