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01:53, 3 марта 2023Мир

В Пентагоне заявили о готовности к переговорам с Минобороны России

Пентагон заявил о готовности главы Минобороны США Остина к возможным переговорам с Шойгу
СюжетМинобороны:
Патрик Райдер

Патрик Райдер. Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о готовности министра обороны США Ллойда Остина к потенциальным переговорам с российским коллегой Сергеем Шойгу. Его слова приводят «Известия».

«Министр Остин ясно дал понять, что он всегда открыт для контактов», — указал Райдер. Он подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникаций с государствами, обладающими ядерным оружием. При этом пресс-секретарь добавил, что в настоящий момент планы по проведению телефонных переговоров или встречи Шойгу с Остином отсутствуют.

Ранее Райдер заявил, что США не стремятся к вооруженному конфликту с Россией. По его словам, Вашингтон не находится в состоянии войны с Москвой, его внимание сосредоточено исключительно на поддержке Украины.

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Варвара Кузьмина
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