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11:03, 3 марта 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Ташкенте из-за приступа аппендицита у пассажира

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Об этом РИА Новости рассказали в Uzbekistan Airports.

Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.

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По словам представителя компании, посадка самолета прошла в штатном режиме. К борту лайнера была направлена машина скорой помощи, пострадавший мужчина был госпитализирован в местную больницу.

Ранее в марте летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу. Около 20 пассажиров, направлявшихся из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий, пострадали после попадания самолета в сильную зону турбулентности. В настоящее время все они находятся под медицинским наблюдением.

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Фариза Бацазова
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