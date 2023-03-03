Летевший в Москву самолет резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Ташкенте из-за приступа аппендицита у пассажира

Летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Об этом РИА Новости рассказали в Uzbekistan Airports.

Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.

По словам представителя компании, посадка самолета прошла в штатном режиме. К борту лайнера была направлена машина скорой помощи, пострадавший мужчина был госпитализирован в местную больницу.

Ранее в марте летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу. Около 20 пассажиров, направлявшихся из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий, пострадали после попадания самолета в сильную зону турбулентности. В настоящее время все они находятся под медицинским наблюдением.

