Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:19, 3 марта 2023Путешествия

Российский самолет сумел приземлиться с неполадками в двигателе

У летевшего из Новосибирска лайнера произошли неполадки с двигателем при посадке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Летевший из Новосибирска российский самолет смог приземлиться с неполадками в двигателе. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 2 марта. У направляющегося в Тюмень лайнера авиакомпании «Сибирь» при посадке в местном аэропорту Рощино включилась сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя при включении реверса.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Несмотря на это, пилоты сумели посадить воздушное судно. В настоящее время оно отстранено от полетов до устранения неисправности.

Ранее в марте летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в госизмене
Стали известны детали нового мегапроекта в России
Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.