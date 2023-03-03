Российский самолет сумел приземлиться с неполадками в двигателе

У летевшего из Новосибирска лайнера произошли неполадки с двигателем при посадке

Летевший из Новосибирска российский самолет смог приземлиться с неполадками в двигателе. Об этом сообщается в Telegram-канале Aviaincident.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 2 марта. У направляющегося в Тюмень лайнера авиакомпании «Сибирь» при посадке в местном аэропорту Рощино включилась сигнализация о несрабатывании створок правого двигателя при включении реверса.

Несмотря на это, пилоты сумели посадить воздушное судно. В настоящее время оно отстранено от полетов до устранения неисправности.

Ранее в марте летевший из Дели в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Ташкенте. Отмечается, что российский лайнер вынужденно сел в другом городе из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. У гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего пилотам воздушного судна пришлось запросить посадку в аэропорту узбекской столицы.