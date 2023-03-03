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12:29, 3 марта 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за подготовку теракта в здании суда в Подмосковье

Россиянина осудили на 19 лет за подготовку теракта в здании суда в Подмосковье

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд приговорил россиянина к 19 годам колонии за подготовку теракта в здании суда в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ

Мужчину признали виновным по статьям 222 («Незаконное хранение оружия») и 205 («Террористический акт») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным спецслужбы, фигурант общался в интернете с эмиссарами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Под их руководством он прошел обучение по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ). Позже он купил компоненты для его сборки и стал готовиться к преступлению.

Сотрудники ФСБ узнали об этом и задержали россиянина на съемной квартире. Во время обыска у него изъяли взрывчатые вещества, схемы здания суда, шурупы, которые фигурант планировал использовать как элементы поражения, и телефон, необходимый для приведения СВУ в действие.

Ранее сообщалось, что в Москве суд поместил в СИЗО 28-летнего мужчину за финансирование террористов ИГ.

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Елизавета Новикова
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