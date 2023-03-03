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10:48, 3 марта 2023Силовые структуры

СКР предъявил обвинения пытавшемуся поджечь военкомат подростку

СКР предъявил обвинения 16-летнему подростку, пытавшемуся поджечь военкомат в Ленобласти

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ленинградской области следователи предъявили обвинения 16-летнему подростку, пытавшемуся поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша обвиняется по статье о покушении на террористический акт.

По данным ведомства, 28 февраля подросток бросил в здание военного комиссариата в Кировске бутылку с зажигательной смесью. Охранник нажал тревожную кнопку, и фигурант сбежал. Возгорания не произошло. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и ГИБДД. Подростка нашли на остановке по приметам и задержали.

Вскоре решится вопрос об аресте обвиняемого.

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Екатерина Власова
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