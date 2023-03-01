Росгвардия задержала пытавшегося поджечь военкомат подростка

В Ленобласти росгвардейцы задержали 16-летнего подростка, пытавшегося поджечь военкомат

В Ленинградской области росгвардейцы задержали 16-летнего подростка, пытавшегося поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 28 февраля мальчик бросил в здание военного комиссариата в Кировске бутылку с зажигательной смесью. Охранник нажал тревожную кнопку, и фигурант сбежал. Возгорания не произошло. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и ГИБДД.

Уточняется, что подростка нашли на остановке по приметам.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике Росгвардия сохранила дом, в стене которого застрял неразорвавшийся снаряд.