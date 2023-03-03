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18:14, 3 марта 2023Россия

Горящее административное здание в российском городе показали на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в административном здании в Иркутске

В Иркутске загорелось административное здание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

ЧП произошло на улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Проводится эвакуация. Пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Очевидцы показали горящее здание на видео. Кадры публикует РЕН ТВ в Telegram-канале. На записи видно густой столб дыма над крышей постройки.

В февраля мощный пожар на произошел складе в Красноярске на улице Пограничников. Сообщалось, что площадь пожара составляла 6 тысяч квадратных метров.

Евгения Куликова
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