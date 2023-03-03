В Польше резко подорожала туалетная бумага из-за санкций против России

Interia: в Польше из-за санкций против России за год на 50% подорожала туалетная бумага

За 2022 год в Польше резко подорожали средства гигиены, сообщило польское издание Interia.

Даже в дисконтных магазинах цены на бумажные полотенца выросли на 60 процентов, на туалетную бумагу — почти на 50 процентов. У некоторых продавцов стоимость упаковки из 12 рулонов бумаги достигла почти 40 злотых (около 685 рублей по курсу на третье марта).

Аналитики UCE Research и WSB объяснили рост цен нарушением цепочек поставок из-за антироссийских санкций. Также причиной стало сокращение импорта целлюлозы из Азии и подорожание газа и химикатов, необходимых для производства бумаги.

Многие компании решили уменьшить размер упаковок, чтобы рост цен не был таким заметным. Так, популярные бренды стали продавать бумагу в пачках из девяти, а не десяти штук.

В сентябре 2022 года Евросоюз решил ограничить ввоз туалетной бумаги и мыла из России. В восьмой пакет санкций под ограничения попали также косметика, дезодоранты и средства для макияжа и для бритья.

В ответ Россия запретила экспортировать березу, которая необходима для производства мягкой туалетной бумаги. Эти ограничения привели к дефициту и борьбе за древесину на мировых рынках, снижению качества и подорожанию конечной продукции.