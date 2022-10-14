Запад столкнулся с дефицитом туалетной бумаги из-за антироссийских санкций

iDNES: запрет на экспорт березы из России привел к подорожанию туалетной бумаги на Западе

В мире резко подорожала туалетная бумага из-за запрета на экспорт российской березы, введенный в ответ на очередные санкции Запада, пишет iDNES.

Отмечается, что береза необходима для производства мягкой туалетной бумаги. Введенные ограничения спровоцировали дефицит и борьбу за древесину на мировых рынках, что привело к снижению качества и подорожанию конечной продукции. При этом нехватка целлюлозной массы — основного компонента для производства данных изделий — возникла еще в период пандемии COVID-19 из-за локальных перебоев в поставках.

В 2022 году рынок недосчитается до 1,2 миллиона тонн целлюлозной массы, при этом стоимость сырья с начала года выросла на 45 процентов из-за увеличения стоимости самого процесса дробления и измельчения щепы в целлюлозную массу. В результате это привело к ожесточению борьбы за материал в Европе.

Крупнейшими производителями целлюлозной массы в Европе являются Швеция и Финляндия, при этом последняя более десяти процентов древесины ранее импортировала из России. Аналитик компании Santander Рафаэль Баркеллос предупредил, что ослабить кризис удастся лишь к середине 2023 года, когда в эксплуатацию введут предприятия в Уругвае и Чили.

Ранее обозреватели гонконгского издания Asia Times заявили, что из-за разрыва политических и экономических связей с Россией Европа потеряет триллионы долларов инвестиционного капитала и резервов, из-за чего европейцев ждет резкое падение уровня жизни и деиндустриализация.