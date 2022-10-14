Европе предрекли большие потери из-за разрыва связей с Россией

Asia Times: Европа потеряет триллионы долларов из-за разрыва с Россией

Из-за разрыва политических и экономических связей с Россией Европа потеряет триллионы долларов инвестиционного капитала и резервов, из-за чего европейцев ждет резкое падение уровня жизни и деиндустриализация. Серьезные последствия и большие потери для ЕС предрекли обозреватели гонконгского издания Asia Times.

В публикации говорится, что нынешнее финансовое состояние Европы на фоне введения санкций и ЧП на энергетических объектах может ухудшиться в ближайшее время. «Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — резюмировали авторы.

В издании уверены, что разрыв отношений и рост изоляционистских настроений в США вынудили Европу активнее наращивать контакты с азиатскими странами, как сейчас это уже делает Россия.

Ранее испанское издание Rebelión предрекло Европе «немыслимый ужас» из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса США. Отмечается, что в преддверии грядущей зимы странам Европы «хотят впихнуть американский газ». Автор считает, что именно для этого и была организована диверсия на «Северном потоке».