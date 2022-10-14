Европе предрекли «немыслимый ужас» из-за США

Rebelión: Европу ждет «немыслимый ужас» из-за подчинения интересам США

Европу ждет «немыслимый ужас» из-за того, что она себя повела как колония, которая подчиняется интересам военно-промышленного комплекса США. Об этом сообщает Rebelión.

По словам автора материала, Европейский союз (ЕС) вынужден сократить инвестиции в социальной сфере и повременить со сменой энергетической модели в рамках борьбы с изменением климата ради обслуживания нужд Соединенных Штатов как своих. Речь идет о массовых закупках военной техники у США.

Отмечается, что в преддверии грядущей зимы странам Европы «хотят впихнуть американский газ». Автор считает, что именно для этого и была организована диверсия на «Северном потоке».

В статье говорится, что конфликт на Украине необходим Вашингтону для восстановления американской экономики и сохранения мировой гегемонии. Автор статьи призвал Европу перестать «проглатывать военную пропаганду» и верить, что США и НАТО действуют из гуманных соображений.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Европу о сложной зиме из-за ситуации на энергетическом рынке. «К сожалению, нынешняя зима и следующий год — до введения в эксплуатацию новых мощностей — будут, думаю, очень сложными», — заявила Йеллен. По ее словам США могут удовлетворить энергетические потребности Европы лишь ограниченно из-за нехватки сжиженного природного газа (СПГ) и мощностей.