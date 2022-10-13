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03:18, 13 октября 2022Мир

Минфин США предупредил Европу о сложной зиме

Глава Минфина США Йеллен: Европу ждет сложная зима из-за ситуации на энергетическом рынке
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Европу о сложной зиме из-за ситуации на энергетическом рынке. Ее слова на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка передает ТАСС.

«К сожалению, нынешняя зима и следующий год — до введения в эксплуатацию новых мощностей — будут, думаю, очень сложными», — заявила Йеллен. По ее словам США могут удовлетворить энергетические потребности Европы лишь ограниченно из-за нехватки сжиженного природного газа (СПГ) и мощностей. В то же время экспортные поставки СПГ в ЕС увеличились, добавила она.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предсказал, что зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. Представитель МВФ предупредил европейцев, что им не стоит считать энергетический кризис «промежуточным шоком».

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Марина Совина
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