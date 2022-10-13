Минфин США предупредил Европу о сложной зиме

Глава Минфина США Йеллен: Европу ждет сложная зима из-за ситуации на энергетическом рынке

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила Европу о сложной зиме из-за ситуации на энергетическом рынке. Ее слова на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка передает ТАСС.

«К сожалению, нынешняя зима и следующий год — до введения в эксплуатацию новых мощностей — будут, думаю, очень сложными», — заявила Йеллен. По ее словам США могут удовлетворить энергетические потребности Европы лишь ограниченно из-за нехватки сжиженного природного газа (СПГ) и мощностей. В то же время экспортные поставки СПГ в ЕС увеличились, добавила она.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша предсказал, что зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. Представитель МВФ предупредил европейцев, что им не стоит считать энергетический кризис «промежуточным шоком».