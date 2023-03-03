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15:12, 3 марта 2023Россия

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более 70 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях превысили 70 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары по местам дислокации подразделений ВСУ в Донецкой народной республике нанесли военнослужащие Восточной группировки российских войск.

Кроме того, на указанном участке российские военнослужащие уничтожили два танка противника, две БМП, одну САУ «Гвоздика», а также буксируемое артиллерийское орудие Д-20, добавили в военном ведомстве.

На херсонском направлении подразделения армии России уничтожили до 60 солдат ВСУ, а также несколько единиц ствольной артиллерии ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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