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15:14, 3 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях Украины на херсонском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 60 украинских военных на херсонском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях противника перед журналистами отчитался официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении были уничтожены шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Конашенков также сообщил, что авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России за сутки поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ и 212 районов сосредоточения сил противника.

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Константин Лысяков
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