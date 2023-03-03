Минобороны отчиталось о потерях Украины на херсонском направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 60 украинских военных на херсонском направлении

Российские войска за сутки уничтожили на херсонском направлении до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О потерях противника перед журналистами отчитался официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на данном направлении были уничтожены шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Конашенков также сообщил, что авиация, артиллерия и ракетные войска Вооруженных сил России за сутки поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ и 212 районов сосредоточения сил противника.

